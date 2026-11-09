La Fiorentina un anno dopo: 4 punti in più, attacco in crescita e difesa in affanno

La squadra di Paolo Vanoli ha eguagliato il numero di vittorie totalizzate nell'intero girone d'andata della passata stagione (2). I dati dei gol subiti preoccupano

La Fiorentina prova a lasciarsi alle spalle le difficoltà della passata stagione. Dopo le prime 11 giornate del campionato 2026-27, i Viola hanno raccolto 9 punti, quattro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando la squadra era ferma a quota 5 e avrebbe raggiunto questo bottino soltanto alla 16ª giornata. Il dato più significativo riguarda le vittorie: sono 2, lo stesso numero conquistato nell’intero girone d’andata della stagione 2025-26. A queste si aggiungono 3 pareggi e 6 sconfitte. Un bilancio che, seppur lontano dalle aspettative di inizio stagione, evidenzia un passo avanti rispetto a dodici mesi fa, quando dopo 11 turni la Fiorentina non aveva ancora ottenuto alcun successo, collezionando 5 pareggi e 6 sconfitte. Anche sul piano offensivo si registra una crescita: 17 gol realizzati contro i 9 della passata stagione. Restano invece preoccupanti i numeri della difesa, con 25 reti subite, ben 7 in più rispetto alle 18 incassate nello stesso periodo del 2025-26.