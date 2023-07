La Fiorentina torna in Conference il 24 agosto. Commisso a Firenze prima della gara d’andata

La sconfitta nella finale di Praga è stata una botta dolorosa, acutizzata dalla sensazione di aver riacciuffato la sfida. Con la sentenza UEFA che ha escluso la Juventus è arrivata la notizia che la Fiorentina attendeva. L’ottavo posto in campionato, conquistato in mezzo a due finali, vale il ritorno in Conference. Tra una settimana il sorteggio degli spareggi, andata il 24 agosto e ritorno sette giorni dopo. E il presidente Commisso è atteso a Firenze prima della gara di andata. La ferita è rimasta viva per i giocatori. Lo scrive Repubblica.

