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La Fiorentina su Dazn per tre volte consecutive. Le partite trasmesse saranno quelle contro: Cagliari, Verona e Lecce

La Lega ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al sedicesimo turno, è decisa anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva. Per il secondo anno c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 12:51
La Fiorentina su Dazn per tre volte consecutive. Le partite trasmesse saranno quelle contro: Cagliari, Verona e Lecce -
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La Lega ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al sedicesimo turno, è decisa anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva. Per il secondo anno consecutivo non più in esclusiva ma in compartecipazione a due soggetti.

Per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da notare una curiosità. Dopo la partita di questa sera a Reggio Emilia e quella di domenica prossima contro il Parma (che ricordiamo saranno visibili su SKY), la squadra viola per ben tre partite consecutive, sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN. 

Questo è l'elenco delle prossime 5 gare:

30/10/2019 ▪︎ Sassuolo-Fiorentina SKY

03/11/2019 ▪︎ Fiorentina-Parma SKY

10/11/2019 ▪︎ Cagliari-Fiorentina DAZN

24/11/2019 ▪︎ Verona-Fiorentina DAZN

30/11/2019 ▪︎ Fiorentina-Lecce DAZN

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