La Fiorentina su Dazn per tre volte consecutive. Le partite trasmesse saranno quelle contro: Cagliari, Verona e Lecce
La Lega ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al sedicesimo turno, è decisa anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva. Per il secondo anno c...
La Lega ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al sedicesimo turno, è decisa anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva. Per il secondo anno consecutivo non più in esclusiva ma in compartecipazione a due soggetti.
Per quanto riguarda la Fiorentina, c'è da notare una curiosità. Dopo la partita di questa sera a Reggio Emilia e quella di domenica prossima contro il Parma (che ricordiamo saranno visibili su SKY), la squadra viola per ben tre partite consecutive, sarà trasmessa dalla piattaforma DAZN.
Questo è l'elenco delle prossime 5 gare:
30/10/2019 ▪︎ Sassuolo-Fiorentina SKY
03/11/2019 ▪︎ Fiorentina-Parma SKY
10/11/2019 ▪︎ Cagliari-Fiorentina DAZN
24/11/2019 ▪︎ Verona-Fiorentina DAZN
30/11/2019 ▪︎ Fiorentina-Lecce DAZN