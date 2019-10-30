La Fiorentina su Dazn per tre volte consecutive. Le partite trasmesse saranno quelle contro: Cagliari, Verona e Lecce

La Lega ha reso noti gli anticipi e posticipi delle giornate di Serie A 2019/20 fino al sedicesimo turno, è decisa anche la divisione per quanto riguarda la copertura televisiva. Per il secondo anno c...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2019 12:51

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