La Fiorentina sta per offrire il rinnovo di contratto a Badelj, se dovesse rifiutare può andare al Milan

Ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società viola il futuro di Milan Badelj è ancora in bilico. Suso rinnova con i rossoneri?

Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"Il Milan non intende svenarsi per Renato Sanchez, anche perché rimane sempre aperta la soluzione Badelj. Quest’ultimo riceverà una proposta di rinnovo dalla Fiorentina: se non dovesse accettarla, l’opzione Milan come vice Biglia resterebbe aperta.

Capitolo Suso: questa settimana può essere importante in chiave prolungamento, in fondo non dovrebbe essere complicato passare da 1 milione di ingaggio ai 2,5 stagione che chiede l’esterno (tenendo presente che il nuovo management gliene ha già offerti 2 a stagione, mentre la vecchia gestione era arrivata appunto a 2,5 milioni). Se Suso è una priorità, possibile che sia così, si andrà verso la fumata bianca con il Milan"