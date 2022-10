La Fiorentina snobbata al Gran Galà del Calcio. Mourinho e Inzaghi preferiti a Italiano per il 2021/2022

Alla conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del calcio 2022 è stata resa nota la lista di nomination per la Top 11 riferita alla stagione 2021/22, eccola di seguito:

PORTIERI

Maignan, Handanovic, Vicario

DIFESA (4 nomi)

Cuadrado, Di Lorenzo, Theo, Skriniar, Tomori, Bremer, Dumfries, Koulibaly

CENTROCAMPO (3 nomi)

Brozovic, Tonali, Perisic, Kessie, Milinkovic-Savic, Calhanoglu, Pellegrini, Barella

ATTACCO (3 nomi)

Immobile, Lautaro, Osimhen, Vlahovic, Leao, Dybala

Sono state svelate anche le nomination per il migliore allenatore della scorsa stagione, con tre nominativi di grande spessore in lizza: il tecnico campione d’Italia Stefano Pioli, il mister della Roma Josè Mourinho e l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi. Fuori dunque Vincenzo Italiano, al tecnico della Fiorentina non sono bastati i 22 punti in più rispetto alla stagione precedente.

