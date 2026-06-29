La Fiorentina smentisce ogni tipo di trattativa e interesse per Zeballos del Boca Juniors

L'attaccante del Boca, Zeballos era stato accostato negli scorsi giorni alla squadra viola, ma nelle ultime ore è arrivata la smentita di alcun tipo di interesse per il giocatore

Dopo l'acquisito di Viery, sembrava che anche un altro giocatore sudamericano fosse nel mirino di Paratici, si parlava di Zeballos, esterno destro del Boca. Il giocatore si trova in scadenza di contratto e aveva manifestato la volontà di non rinnovare, sebbene avesse una clausola di 18 milioni di euro, a dicembre il giocatore si libererà a parametro zero. Ma nelle ultime ore è arrivata la smentita da parte della Fiorentina, non c'è alcun tipo di interesse nei confronti dell'esterno destro.