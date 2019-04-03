La Fiorentina si avvicina a battere il record di pareggi nella storia della Serie A

La Fiorentina ha pareggiato la quindicesima partita del suo campionato per 2-2 a Roma. Questo è il quindicesimo pareggio in campionato. La squadra di Pioli si avvicina al record dell'Inter di Mancini...

La Fiorentina ha pareggiato la quindicesima partita del suo campionato per 2-2 a Roma. Questo è il quindicesimo pareggio in campionato. La squadra di Pioli si avvicina al record dell'Inter di Mancini del 2004/2005 e dell'Empoli di Sarri del 2014/2015 che ottennero ben 18 pareggi. Questa statistica, nel calcio dei tre punti, in cui il pareggio è una mezza sconfitta fa capire bene le difficoltà dei viola in campionato