La Fiorentina si allena al Franchi sotto gli occhi di Andrea Della Valle
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è al Franchi per assistere all'allenamento pomeridiano della squadra viola all'interno dello stadio. Il presidente è arrivato alle 16.20 al centro sportiv...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2018 17:29
Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle è al Franchi per assistere all'allenamento pomeridiano della squadra viola all'interno dello stadio. Il presidente è arrivato alle 16.20 al centro sportivo e sta così seguendo la seduta tattica agli ordini di mister Pioli alla vigilia della partenza della truppa viola verso Torino, partita in programma domenica alle ore 15.