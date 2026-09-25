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Napoli-Fiorentina di Coppa Italia si giocherà mercoledì 16 dicembre alle ore 21

La Fiorentina dopo aver battuto Pisa e Benevento incontrerà agli ottavi di finale di Coppa Italia il Napoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2026 18:47
Napoli-Fiorentina di Coppa Italia si giocherà mercoledì 16 dicembre alle ore 21 -
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Dopo la vittoria contro ai trentaduesimi di finale contro il Benevento per 4-1 e la vittoria ai sedicesimi di finale contro il Pisa per 3-0. La Fiorentina si appresta a sfidare il Napoli agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Le partite tra le migliori 16 della competizione, inizieranno il prossimo 1 dicembre 2026e termineranno il 26 gennaio 2027.

La Fiorentina sfiderà il Napoli al Maradona, mercoledì 16 dicembre 2026 alle ore 21:00

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