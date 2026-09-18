La Fiorentina sfida Allegri: Al Franchi il livornese ha perso solo 5 volte su 16 incontri disputati

I viola ricevono uno degli allenatori con cui hanno raccolto meno

La sfida dello Stadio Artemio Franchi tra la Fiorentina e le squadre guidate da Massimiliano Allegri rappresenta da anni un classico del calcio italiano, caratterizzato da forte rivalità, duelli tattici serrati e finali infuocati. Considerata nel complesso della sua carriera da allenatore tra Cagliari, Milan e Juventus, la compagine viola è la seconda squadra più battuta in assoluto dal tecnico livornese, che in 33 confronti totali vanta 19 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte.

Quando la scena si sposta esclusivamente a Firenze, il bilancio delle sfide a domicilio mostra comunque un rendimento favorevole all'allenatore toscano, capace di raccogliere 6 vittorie e 5 pareggi. L'esordio di Allegri da avversario al Franchi risale alla sua esperienza sulla panchina del Cagliari, ma è con la Juventus che il tecnico ha costruito la gran parte dei suoi successi in terra gigliata. Tra i blitz più emblematici spicca l'0-1 in Serie A del 5 novembre 2023, sigillato dalla prima rete nella massima serie di Fabio Miretti, oltre al netto 0-3 del dicembre 2018 guidato dai gol di Bentancur, Chiellini e dal rigore di Cristiano Ronaldo. Anche in Coppa Italia il tecnico ha firmato imprese importanti a Firenze, come la semifinale d'andata del marzo 2022 vinta 0-1 grazie all'autogol di Venuti nei minuti di recupero.

Il campo di Campo di Marte ha saputo però riservare anche notevoli delusioni ad Allegri. Tra le risposte più rumorose del popolo viola si ricorda il 2-1 del gennaio 2017, quando la Fiorentina di Paulo Sousa piegò la Juventus con le firme di Kalinić e Badelj, fino al 2-0 dell'ultima giornata di campionato nel maggio 2022 firmato da Duncan e Nico González. L'incrocio più recente al Franchi risale all'11 gennaio 2026, quando il Milan guidato da Allegri andò sotto per la rete di Comuzzo per poi strappare l'1-1 in extremis al 90' con la rete di Christopher Nkunku, confermando la tradizione di una sfida che fino all'ultimo secondo regala sempre emozioni e capitoli destinati a far discutere.