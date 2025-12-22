La Fiorentina segna il 2-0 e Dodò corre ad abbracciare Vanoli: "Questo è tuo mister, è tuo"

L'inviato di Dazn Federico Sala ha svelato 2 retroscena della partita di ieri della Fiorentina. Il giornalista ha infatti rivelato che dopo l'1-0 Kean ha esultato pochissimo e poi ha subito richiamato...

L'inviato di Dazn Federico Sala ha svelato 2 retroscena della partita di ieri della Fiorentina. Il giornalista ha infatti rivelato che dopo l'1-0 Kean ha esultato pochissimo e poi ha subito richiamato i compagni a riprendere a giocare. L'altro invece riguarda Dodò che dopo il 2-0 è andato ad abbracciare Vanoli e gli ha detto: "Questo è tuo mister, è tuo." Il terzino viola infatti ha indicato l'allenatore e gli ha dedicato il gol. Questo perché la rete del 2-0 nasce da uno sviluppo sulla catena di destra con Dodò e Parisi, segno che il brasiliano ha apprezzato il cambio modulo