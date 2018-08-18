La Fiorentina “saluta” la fascia da capitano di Astori. Da oggi in Serie A come la Premier League

“Captain” in Premier League, Capitano in Serie A.Da oggi su ogni campo vedremo una fascia unica di capitano e di fatto le personalizzazioni andranno a scomparire. Dopo la tragedia di Davide Astori sia...

“Captain” in Premier League, Capitano in Serie A.

Da oggi su ogni campo vedremo una fascia unica di capitano e di fatto le personalizzazioni andranno a scomparire. Dopo la tragedia di Davide Astori sia Badelj prima che Pezzella poi, avevano usato la sua fascia da capitano per averlo sempre vicino alla maglia, al cuore, ai colori. Una fascia che verrà sicuramente portata sempre con la squadra, e con ogni probabilità sarà indossata sotto la nuova fascia istituzionale: quella da capitano, ma non quella di Astori.

Gabriele Caldieron