“La Fiorentina sa sorprendere, si spegne e si accende. E nelle coppe sa esaltarsi”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha così parlato dei playoff di Conference League, soffermandosi sulla prestazione della Fiorentina: “In parte è vero, ma non è mai facile vincere una coppa europea. Tutto è relativo, ma stiamo vivendo un momento particolare. Magari non abbiamo continuità, ma in una sfida andata e ritorno tutto può succedere. Per quanto è successo ieri, il numero 9 è stato determinante per Fiorentina e Lazio. Per i biancocelesti si era complicata con il rosso, ci fosse stato un altro avversario sarebbe andata molto peggio. L’espulsione di Patric poi per me non c’è. La Fiorentina sa sorprendere, si spegne e si accende, ieri bella prova. Belli i gol di Cabral e Jovic. Nelle coppe si esalta”.