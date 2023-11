La Fiorentina riposa, Beltran no: il Vikingo a lavoro per recuperare in vista del Milan

Vincenzo Italiano ha concesso un altro giorno libero alla sua Fiorentina, complice la sosta per le Nazionali, con la ripresa dei lavori in casa viola prevista per domani al Viola Park. Ma non tutti sono rimasti a riposo. Infatti, l’argentino Lucas Beltran si è allenato anche oggi al centro sportivo della Fiorentina per farsi trovare abile e arruolabile alla ripresa post sosta, quando la squadra di Italiano affronterà il Milan a San Siro.

BONAVENTURA: “AL MILAN È STATA ANCHE COLPA MIA”