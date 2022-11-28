La Fiorentina riparte oggi, 37 giorni di lavoro prima della Coppa Italia: 6 amichevoli da giocare

La Fiorentina oggi si ritrova al centro sportivo per preparare al meglio il 2023

Da oggi si riparte. Obiettivo 2023, anno nel quale la Fiorentina sarà chiamata subito a rispondere su tre fronti. Trentasette giorni di lavoro prima della sfida al Franchi contro il Monza, qualcuno in più in vista dell'esordio in Coppa Italia contro la Sampdoria (12 gennaio). Nel mezzo un'altra sfida in casa contro il Sassuolo. Per pensare al doppio confronto con il Braga c'è più tempo (16-23 febbraio). Ma è chiaro che questo mese abbondante di lavoro sia fondamentale per ricominciare nel modo migliore la stagione. I calciatori viola si ritroveranno nel primo pomeriggio al Centro sportivo Davide Astori.

Allenamento fissato alle 14 da Vincenzo Italiano, che dovrà fare ancora a meno di Barak e Kouame (avranno un'altra settimana di vacanza dopo gli impegni amichevoli con le loro nazionali). Assenti naturalmente Milenkovic, Jovic, Amrabat e Zurkowski impegnati in Qatar con le rispettive nazionali. Presente ma non arruolabile Sottil, che prosegue le terapie con la speranza di rientrare in gruppo fra qualche settimana. Discorso diverso invece per Castrovilli, che già prima della pausa si era parzialmente riaggregato ai compagni. Gli altri stanno bene, pronti a riprendere dopo un periodo di relax in famiglia. All'orizzonte anche diverse amichevoli per non perdere l'abitudine al ritmo della gara. La Fiorentina comincerà già giovedì. Lo scrive La Nazione.

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