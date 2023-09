La Fiorentina rinnova il contratto a Nico Gonzalez, più soldi e prolungamento per il numero dieci

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la Fiorentina, dopo aver rifiutato in estate 40 milioni di euro per Nico Gonzalez offerti dal Brentford, adesso rinnoverà il contratto al giocatore argentino con un adeguamento e un prolungamento (il contratto attuale scade fra due anni e mezzo, nel giugno del 2026)

EXCL: Argentina winger Nico González agrees new long term deal at Fiorentina, all done and set to be signed 🟣🇦🇷

Fiorentina rejected formal bid in excess of €40m from Brentford for Nico this summer, he’s now gonna be rewarded with new and improved contract. pic.twitter.com/mvBdV7zKNr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2023