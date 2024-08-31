La Fiorentina rende noti i numeri di maglia ufficiali dei nuovi acquisti: la 10 va a Gudmundsson
Sono stati resi noti i numeri di maglia ufficiali dei nuovi acquisti. Gudmundsson indosserà la maglia numero 10
Dopo la chiusura del calciomercato, la Fiorentina ha reso noti i numeri di maglia assegnati ai nuovi acquisti. Il numero 10, lasciato vacante da Nico Gonzalez dopo il passaggio alla Juventus, andrà al talento islandese arrivato dal Genoa, Albert Gudmundsson. La maglia numero 4 andrà ad Edoardo Bove, mentre la 29 andrà a Yacine Adli, arrivato a Firenze nei giorni scorsi. Danilo Cataldi vestirà la maglia numero 32, la 22 andrà invece a Matias Moreno, in arrivo dal Belgrano. Numero 21 che andrà a Robin Gosens, che ha già effettuato i test fisici presso l'area medica del Viola Park.
Gosens al Viola Park, inizia la sua nuova avventura: l’abbraccio con Palladino, poi i test fisici
https://www.labaroviola.com/gosens-al-viola-park-inizia-la-sua-nuova-avventura-labbraccio-con-palladino-poi-i-test-fisici/266470/