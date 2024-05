La Fiorentina può vincere la Conference League ma deve sistemare la sua difesa

La Fiorentina può vincere la Conference League. La Fiorentina è la favorita del torneo, soprattutto dopo aver visto il Club Brugge e l’Aston Villa. Gli inglesi infatti sono stati battuti 4 a 2 dall’Olympiakos, squadra nettamente più debole di quella di Emery. Il Brugge invece, oltre alla fisicità di Thiago e l’intelligenza tattica di Vanaken non sembra essere granché. Per questo motivo la Fiorentina può vincere la Conference League ma deve sistemare la fase difensiva. Sì, perché il gol del 2 a 2 del Brugge è il manifesto di quello che la squadra di Vincenzo Italiano non deve fare. Un po’ un film già visto con Atalanta e West Ham. Serve più concentrazione. Soltanto così la Fiorentina potrà sognare il trofeo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

