"La Fiorentina può puntare all'Europa, a Grosso non si chiede di vincere il campionato"

Il giornalista ha parlato di Fiorentina

Il giornalista e opinionista Gianni Visnadi ha espresso il proprio punto di vista ai microfoni di Radio Sportiva, analizzando il livello di pressione sulle panchine del prossimo campionato e soffermandosi in particolare su Fabio Grosso, nuovo tecnico della Fiorentina.

La gestione della pressione e la corsa Scudetto “Fermo restando che la piazza fiorentina richiede sempre il massimo, a Grosso non viene domandato il tricolore, ma il ritorno in una competizione europea. A mio avviso le responsabilità più pesanti graveranno su chi punta al titolo. Mi riferisco ad Allegri sulla panchina del Napoli, a Spalletti alla guida della Juventus dopo l'amara eliminazione europea della passata stagione, senza dimenticare profili come Amorim o Chivu”.

Valutazioni sul mercato e ambizioni della stagione “Guardando agli acquisti e al conseguente innalzamento delle aspettative, la Fiorentina ha indubbiamente messo a segno più colpi rispetto ad altre realtà. Tuttavia un giudizio definitivo sulle trattative andrà formulato solo a sessione conclusa il 1° settembre, anche perché molte concorrenti devono ancora definire i propri organici. La tensione sarà alta pure per allenatori come Gasperini e Fabregas. C'è un blocco di squadre da cui ci si attende un salto di qualità, anche se i posti per le prime posizioni restano limitati. Il fascino di questa annata sta proprio nell'incertezza, con margini per azzardare pronostici e la possibilità per i sostenitori di alimentare grandi speranze”.