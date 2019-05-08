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La Fiorentina punta Idrissi, esterno d'attacco dell'Az Alkmaar. La valutazione del club olandese

C'è un nome nuovo per il calciomercato della Fiorentina. Un esterno d'attacco che la società viola e Milan, stanno studiando in queste settimane, che hanno osservato e visionato con attenzione. È un g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 maggio 2019 23:21
La Fiorentina punta Idrissi, esterno d'attacco dell'Az Alkmaar. La valutazione del club olandese -
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C'è un nome nuovo per il calciomercato della Fiorentina. Un esterno d'attacco che la società viola e Milan, stanno studiando in queste settimane, che hanno osservato e visionato con attenzione. È un giocatore classe 1996 dell'AZ Alkmaar, Oussama Idrissi: esterno d'attacco di un tridente di Bergen op Zoom, nazionale marocchino, il suo contratto andrà in scadenza nel 2022 con la società di Alkmaar dove è arrivato un anno e mezzo fa dal Groningen. Idrissi, cresciuto nella cantera del Feyenoord, è valutato circa 10 milioni di euro dall'AZ: 14 gol in stagione, tecnica, forza, velocità, potrebbe essere uno dei profili del possibile dopo Chiesa in casa Fiorentina.

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