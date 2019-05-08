La Fiorentina punta Idrissi, esterno d'attacco dell'Az Alkmaar. La valutazione del club olandese

C'è un nome nuovo per il calciomercato della Fiorentina. Un esterno d'attacco che la società viola e Milan, stanno studiando in queste settimane, che hanno osservato e visionato con attenzione. È un g...

A cura di Redazione Labaroviola 08 maggio 2019 23:21

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