La Fiorentina punta al recupero di Kayode: ieri allenamento personalizzato, niente fretta

Dopo tre giorni di riposo, ieri pomeriggio sono ripresi gli allenamenti della Fiorentina al Viola Park. Gruppo orfano dei dieci calciatori prestati alle varie Nazionali, ma che ha ritrovato fin da subito Lucas Beltran. E questa è la buona notizia per Vincenzo Italiano che potrà lavorare per tutta la sosta con l’attaccante argentino. Il tecnico attende anche il ritorno di Kayode, che ieri però ha continuato a lavorare seguendo un piano differenziato.

Chiaro che la guarigione completa della caviglia di ‘Kayo’ sia la priorità per la Fiorentina vista la continua emergenza sulla corsia di destra. Niente fretta però, anche perché stavolta il tempo è dalla parte dell’esterno. Oggi e domani la squadra si allenerà al mattino mentre per domenica è previsto un giorno di riposo concesso da mister Italiano. Nel corso della prossima settimana si comincerà a mettere nel mirino il Milan e il gruppo recupererà giorno dopo giorno i vari nazionali. L’apprensione – come di consueto – è per Quarta e Gonzalez, che stavolta arriveranno davvero a ridosso della partita contro i rossoneri. Lo scrive La Nazione.