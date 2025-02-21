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La Fiorentina potrà incontrare il Chelsea solo in finale. Possibile avversaria Betis in semifinale

La Fiorentina evita lo spauracchio inglese con il Chelsea collocato nella parte opposta del tabellone di Conference

A cura di Mirko Carmignani
21 febbraio 2025 14:32
La Fiorentina potrà incontrare il Chelsea solo in finale. Possibile avversaria Betis in semifinale - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina troverà i greci del Panathinaikos negli ottavi di finale di Conference dell'ex portiere viola Dragowski con il ritorno a Firenze e l'andata in Grecia, mentre ai quarti di finale i viola potrebbero incontrare o gli svizzeri del Lugano o gli sloveni del Celje con il ritorno degli eventuali quarti tra le mura amiche. Successivamente la squadra di Palladino potrebbe sfidare il Betis Siviglia in semifinale con l'andata in trasferta ed il ritorno a Firenze. I gigliati evitano il Chelsea che è stato collocato dalla parte opposta e che potrà sfidare la Fiorentina solo in finale a Wroclaw.

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