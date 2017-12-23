La Fiorentina omaggia i 100 tifosi in Sardegna: grande cuore viola contro il Cagliari

La Fiorentina ha voluto rendere omaggio ai circa 100 tifosi viola che ieri si sono sobbarcati la lunga trasferta di Cagliari. Il club ha postato una foto che ritrae i circa 100 supporters, su Twitter,...

A cura di Redazione Labaroviola 23 dicembre 2017 15:16

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole

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