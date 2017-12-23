La Fiorentina omaggia i 100 tifosi in Sardegna: grande cuore viola contro il Cagliari
La Fiorentina ha voluto rendere omaggio ai circa 100 tifosi viola che ieri si sono sobbarcati la lunga trasferta di Cagliari. Il club ha postato una foto che ritrae i circa 100 supporters, su Twitter,...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 15:16
La Fiorentina ha voluto rendere omaggio ai circa 100 tifosi viola che ieri si sono sobbarcati la lunga trasferta di Cagliari. Il club ha postato una foto che ritrae i circa 100 supporters, su Twitter, parlando apertamente di "cuore viola in Sardegna", considerato il momento festivo e le difficoltà logistiche di questa trasferta. Alla fine, comunque, il risultato è riuscito a far sentire meno la fatica a tutti quanti.