Labaro Viola

La Fiorentina omaggia i 100 tifosi in Sardegna: grande cuore viola contro il Cagliari

La Fiorentina ha voluto rendere omaggio ai circa 100 tifosi viola che ieri si sono sobbarcati la lunga trasferta di Cagliari. Il club ha postato una foto che ritrae i circa 100 supporters, su Twitter,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 15:16
La Fiorentina omaggia i 100 tifosi in Sardegna: grande cuore viola contro il Cagliari - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
News
Fiorentina
Cagliari
Viola
Condividi

La Fiorentina ha voluto rendere omaggio ai circa 100 tifosi viola che ieri si sono sobbarcati la lunga trasferta di Cagliari. Il club ha postato una foto che ritrae i circa 100 supporters, su Twitter, parlando apertamente di "cuore viola in Sardegna", considerato il momento festivo e le difficoltà logistiche di questa trasferta. Alla fine, comunque, il risultato è riuscito a far sentire meno la fatica a tutti quanti.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok