La Fiorentina offre a Dragowski rinnovo a 500 mila euro a stagione, il portiere non è contento dell'offerta viola

La Fiorentina ha giocato a carte scoperte. "Il titolare sarà Dragowski". Dopo sei mesi straordinari a Empoli, il polacco è considerato il numero uno per la porta, anche in virtù dell'addio di Alban La...

A cura di Redazione Labaroviola 05 luglio 2019 17:12

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski

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