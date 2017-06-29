La Fiorentina offre 8 milioni per Politano, ma il Sassuolo ne chiede 15

L'esterno ha già espresso il suo gradimento per la Fiorentina, ma tra domanda ed offerta al momento ballano 7 milioni

La Fiorentina ha bisogno di un attaccante esterno per sostituire Tello (non riscattato) e Bernardeschi (sicuro partente) e dunque sta stringendo i tempi per assicurarsi Matteo Politano, prima scelta dei viola per la fascia sinistra.

L’attaccante del Sassuolo – che ha già dato il gradimento all’eventuale passaggio alla Fiorentina – viene valutato dal club neroverde 15 milioni di euro, 7 in più di quelli messi sul piatto da Corvino.

Dunque domanda e offerta sono lontane ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi appuntamenti e la trattativa entrerà nel vivo. Il Sassuolo aspetta il rialzo della Fiorentina che potrebbe avvenire appena la situazione Bernardeschi sarà più chiara.

Fonte: Gazzetta di Modena