La Fiorentina non vede la porta: oltre 150 tiri, ma solo 7 gol in Serie A. Media-gol da zona retrocessione

Con la Lazio si è visto il solito rullino di questa stagione: la Fiorentina tiene in mano il possesso, crea, non concretizza e perde. I numeri del reparto offensivo viola fanno paura: sono lo 7 le reti messe a segno in nove giornate come Spezia e Cremonese, peggio solo la Sampdoria. Ma per gli uomini di Italiano non sono mancate le conclusioni, ma lo specchio della porta è diventato cosa rara: sono 153 i tiri effettuati di cui solo 45 nello specchio.