La Fiorentina non deve ripetere l’errore: deve risparmiarsi due gare a febbraio. Deve partire forte 

Scrive il Corriere Fiorentino, il girone della scorsa edizione di Conference League: un pareggio in casa col Riga, la figuraccia col Basaksehir e una rincorsa che si chiuse col secondo posto e l’obbligo di doversi giocare lo spareggio col Braga. Andò bene, è vero, ma quei primi, incertissimi passi causarono non pochi problemi. Italiano infatti fu costretto a giocarsi ogni partita come fosse l’ultima, mentre la squadra finì per farsi prendere da nervosismo e paura di non farcela. Per evitare di ricadere in un autunno così caldo insomma, la Fiorentina deve partire forte.

LEGGI ANCHE, NIENTE FIORENTINA IN CHIARO