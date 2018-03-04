La Fiorentina ha lasciato l'hotel, alle 15 la partenza per Firenze con un volo privato
Tutta la Fiorentina, ad eccezione di Giancarlo Antognoni, ha lasciato l'albergo di Udine in pulman per raggiungere l'aeroporto e poi ripartire per Firenze con un volo privato alle ore 15. Solo il club...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 14:06
Tutta la Fiorentina, ad eccezione di Giancarlo Antognoni, ha lasciato l'albergo di Udine in pulman per raggiungere l'aeroporto e poi ripartire per Firenze con un volo privato alle ore 15. Solo il club manager viola Antognoni è restato ad Udine per aspettare i famigliari di Davide Astori che stanno arrivando in Friuli.