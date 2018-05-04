La Fiorentina è la squadra piu giovane del campionato. Come nel 69, ma non sarà scudetto...

La Fiorentina del ’69, soprannominata yé-yé, assomiglia per certi versi a quella di oggi. Questa squadra di certo non vincerà lo scudetto, ma già essere lì a lottare ancora per l’Europa League dopo op...

La Fiorentina del ’69, soprannominata yé-yé, assomiglia per certi versi a quella di oggi. Questa squadra di certo non vincerà lo scudetto, ma già essere lì a lottare ancora per l’Europa League dopo operazioni di mercato per un risparmio di circa 100 milioni di euro, è cosa importante. Anche perché questa è la squadra più giovane del campionato. La statistica dice che la classifica per età del nostro campionato vede la Juventus con l’età media più alta (29,1) e la Fiorentina con quella più bassa (24,8). Prendendo in considerazione la composizione dell’intera rosa a disposizione. Così scrive questa mattina il Corriere dello Sport.