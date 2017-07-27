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La Fiorentina per Kalinic non fa sconti a nessuno, senza 30 milioni il croato non parte da Firenze

Lo ha confermato Antognoni: "Simeone è un obiettivo della Fiorentina" ma per adesso Kalinic non parte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 12:08
La Fiorentina per Kalinic non fa sconti a nessuno, senza 30 milioni il croato non parte da Firenze - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La posizione di Nikola Kalinic resta sospesa dato che la Fiorentina non fa sconti sui 30 milioni chiesti. Se non arriverà un’offerta del genere il croato resterà a Firenze, altrimenti se ne andrà e la dirigenza darà l’assalto a Giovanni Simeone, con Mbaye Niang e Duvan Zapata che rappresentano le alternative. Antognoni ha precisato: “Premesso che noi non mandiamo via nessuno, il Cholito è un nostro obiettivo. Così riporta Tuttosport.

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