La Fiorentina per Kalinic non fa sconti a nessuno, senza 30 milioni il croato non parte da Firenze

Lo ha confermato Antognoni: "Simeone è un obiettivo della Fiorentina" ma per adesso Kalinic non parte

La posizione di Nikola Kalinic resta sospesa dato che la Fiorentina non fa sconti sui 30 milioni chiesti. Se non arriverà un’offerta del genere il croato resterà a Firenze, altrimenti se ne andrà e la dirigenza darà l’assalto a Giovanni Simeone, con Mbaye Niang e Duvan Zapata che rappresentano le alternative. Antognoni ha precisato: “Premesso che noi non mandiamo via nessuno, il Cholito è un nostro obiettivo. Così riporta Tuttosport.