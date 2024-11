La Fiorentina interessata al terzino sinistro italo-brasiliano del Vasco Da Gama Lucas Piton

Diversi club di Serie A hanno messo gli occhi su Lucas Piton, terzino sinistro del Vasco Da Gama. Secondo Fussnalleuropa ci sarebbe anche la Fiorentina, oltre ad altre due italiane come Roma e Milan. Il contratto del giocatore scadrà nel 2028 e per quanto disponga di una clausola da 9 milioni di euro, il Vasco Da Gama è disposto ad accettare 7,5 milioni. Doppio passaporto italo-brasiliano, il classe 2000 ha segnato 6 gol e 7 assist in 48 gare con la maglia bianconera.