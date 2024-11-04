La Fiorentina insieme al Barcellona è la squadra che ha fatto meglio in Europa nelle ultime 5 partite

La Fiorentina sbanca anche Torino per 0-1 con le rete di Moise Kean e si piazza al 3° posto della classifica dietro a Napoli e Inter e a pari merito con l'Atalanta. Il noto portale Transfermarkt ha an...

La Fiorentina sbanca anche Torino per 0-1 con le rete di Moise Kean e si piazza al 3° posto della classifica dietro a Napoli e Inter e a pari merito con l'Atalanta. Il noto portale Transfermarkt ha analizzato i momenti di forma delle squadre dei 5 principali campionati europei in base ai risultati delle ultime 5 partite, la Fiorentina insieme al Barcellona è la squadra più in forma d'Europa.

La Fiorentina ha messo insieme 7 vittorie di fila tra campionato e Conference League e nelle ultime 9 gare ha ottenuto 8 vittorie ed un pareggio. Ad Ottobre la Fiorentina ha vinto addirittura tutte le partite a disposizione e ieri ha iniziato Novembre con lo stesso trend, adesso l'ultima partita con il Verona prima della sosta utile di nuovo per tirare il fiato e magari reintegrare chi è fuori da tempo come Gudmundsson e Pongracic che sono due elementi importanti per questa squadra.

JURIC TORNA SULLA SCONFITTA DI FIRENZE

https://www.labaroviola.com/juric-a-firenze-e-stato-un-disastro-oggi-abbiamo-fatto-benissimo-errori-da-giocatori-e-arbitro/275402/