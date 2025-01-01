La Fiorentina inizia il 2025 al Franchi davanti ai tifosi: assenti Cataldi e Biraghi. C'è Valentini

Il 2025 della Fiorentina inizia al Franchi con l'allenamento a porte aperte. Numerosi i tifosi che hanno risposto presente al Capodanno viola con circa cinque mila presenti a seguire il primo allename...

Il 2025 della Fiorentina inizia al Franchi con l'allenamento a porte aperte. Numerosi i tifosi che hanno risposto presente al Capodanno viola con circa cinque mila presenti a seguire il primo allenamento dell'anno diretto da Raffaele Palladino. Presente il nuovo arrivato Nicolas Valentini, già in gruppo anche se ha svolto le ripetute con tempistiche diverse rispetto ai compagni. Assenti, invece, Cristiano Biraghi (in uscita dal club viola) e Danilo Cataldi per una leggera febbre.

FOLORUNSHO FA IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA FIORENTINA? L’INIDIZIO SOCIAL DEL CENTROCAMPISTA

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