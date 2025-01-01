Folorunsho fa il conto alla rovescia per la Fiorentina? L'inidizio social del centrocampista

Michael Folorunsho è sempre più in orbita Fiorentina. Come raccontato nei giorni scorsi, il centrocampista in uscita dal Napoli vede sempre più viola nel suo futuro e potrebbe, presto, arrivare sulle...

Michael Folorunsho è sempre più in orbita Fiorentina. Come raccontato nei giorni scorsi, il centrocampista in uscita dal Napoli vede sempre più viola nel suo futuro e potrebbe, presto, arrivare sulle sponde dell'Arno con la formula del presti con obbligo di riscatto fissato intorno agli 8-9 milioni di euro. E l'indizio del suo imminente passaggio potrebbe essere arrivato anche dal suo profilo Instagram dove è apparsa una storia con una clessidra e un salto tra il 2024-25. Una semplice storia per festeggiare l'anno nuovo. O un indizio social del suo imminente passaggio alla corte di Raffaele Palladino.

TMW: “PABLO MARÌ LA PRIMA SCELTA DI PALLADINO PER LA DIFESA DELLA FIORENTINA, MORENO POSSIBILE CONTROPARTITA”

https://www.labaroviola.com/tmw-pablo-mari-la-prima-scelta-di-palladino-per-la-difesa-della-fiorentina-moreno-possibile-contropartita/282946/