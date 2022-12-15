La Fiorentina incontra Andrea Papi per partita benefica. Il regalo della maglia, c'è anche Italiano

Importante iniziativa per sostenere la raccolta fondi per Andrea Papi, il ragazzo che è stato vittima di un tragico incidente. Fiorentina presente

Oggi allo stadio comunale “Pazzagli” di Ponte a Niccheri, alla presenza della prima squadra dell’ACF Fiorentina e della Primavera, si è svolta l’iniziativa benefica a sostegno di Andrea Papi, giovane portiere dell’Antella che ha perso una gamba in seguito a un grave incidente.

L’appuntamento benefico promosso e organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli e dalle società di calcio del territorio – ASD Giovani Grassina Belmonte, USD Antella '99, ASD Grassina e ACD Bagno a Ripoli - in collaborazione con il club Viola.

L’intero ricavato della manifestazione servirà a supportare Andrea nel lungo e delicato percorso riabilitativo. I primi 45 minuti hanno visto schierarsi in campo i giocatori della Fiorentina Primavera e dell’Antella. Nell’intervallo la prima squadra della Fiorentina, rappresentata da Saponara, Venuti, mister Italiano, Biraghi, Kayodè, Terracciano e Sottil ha fatto una sorpresa per grandi e piccini, tra autografi, palleggi e molto altro. Alle 18.00 seconda frazione di gioco con i ragazzi della Primavera e del Grassina. Presenti anche alcuni tra i membri dello staff tecnico di Italiano tra cui il vice allenatore Niccolini.





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