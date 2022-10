La Fiorentina in trasferta non vince da 6 mesi: l’ultima volta risale al 10 aprile contro il Napoli

Un digiuno lungo più di sei mesi: in campionato la Fiorentina non vince in trasferta dal 10 aprile scorso (2-3 a Napoli) e da allora sono arrivate sei sconfitte e soltanto un pareggio. Dall’inizio di questa stagione in particolare i viola hanno pareggiato (in superiorità numerica) al “Castellani” di Empoli per 0-0 e poi hanno perso a Udine, a Bologna e a Bergamo. Alla fine dello scorso campionato avevano ceduto a Salerno, contro il Milan e con la Sampdoria. Totale: 1 punto in 7 partite. Lo scrive il Corriere dello Sport.

