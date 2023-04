La Fiorentina impazzisce e si rovina, domenica finita sul set di un film horror: incredibili errori in difesa 

La Fiorentina impazzisce e si rovina una domenica iniziata come una passeggiata di salute (doppio vantaggio dopo nemmeno un quarto d’ora) e finita sul set di un film horror. Film che portato sulla scena gli errori (incredibili) della difesa, le superficialità, sugli episodi, di Quarta, Terracciano e Amrabat, e l’aver pensato che dopo lo 0-2 sigillato da Koaume e Saponara, il Monza avrebbe abbassato la testa. Peccato che è successo l’esatto contrario e così per la squadra lombarda che fa un calcio veloce e intelligente, si è rivelato tutt’altro che un problema far sprofondare la Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

