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La Fiorentina ieri a cena a Firenze. Ecco le foto della serata con la squadra viola

Cena di squadra ieri a Firenze nella nota trattoria "13 Gobbi". Presente praticamente tutta la rosa viola e lo staff tecnico, ecco le foto postate dal locale sulla propria pagina Instagram

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 16:23
La Fiorentina ieri a cena a Firenze. Ecco le foto della serata con la squadra viola -
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Cena di squadra ieri a Firenze nella nota trattoria "13 Gobbi". Presente praticamente tutta la rosa viola e lo staff tecnico, ecco le foto postate dal locale sulla propria pagina Instagram

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