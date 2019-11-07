La Fiorentina ieri a cena a Firenze. Ecco le foto della serata con la squadra viola
Cena di squadra ieri a Firenze nella nota trattoria "13 Gobbi". Presente praticamente tutta la rosa viola e lo staff tecnico, ecco le foto postate dal locale sulla propria pagina Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2019 16:23
Cena di squadra ieri a Firenze nella nota trattoria "13 Gobbi". Presente praticamente tutta la rosa viola e lo staff tecnico, ecco le foto postate dal locale sulla propria pagina Instagram