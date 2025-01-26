La Fiorentina ha vinto solo 14 volte all'Olimpico contro la Lazio, l'ultima per 4-2 nel 2016

La Lazio in casa è un avversario temibilissimo per tutti. La formazione biancoceleste ha vinto sei delle dieci partite fin qui giocate all'Olimpico in campionato, perdendone solo una e conseguendo un...

La Lazio in casa è un avversario temibilissimo per tutti. La formazione biancoceleste ha vinto sei delle dieci partite fin qui giocate all'Olimpico in campionato, perdendone solo una e conseguendo un bel bottino di 21 punti. La Fiorentina dopo aver realizzato una striscia storica per il club viola di vittorie (8), ha rallentato drasticamente la propria corsa in Serie A facendo solamente due punti nelle ultime sei partite.

Nella Roma biancoceleste comanda la Lazio nettamente, 38 vittorie contro le 14 dei toscani. L'ultimo successo dei gigliati è il 4-2 del 15 maggio 2016, con un Vecino, ora proprio alla Lazio, sugli scudi, realizzatore di una doppietta. Resterà sempre da segnalare, perché da record, la vittoria per 8-2 dei laziali del 5 marzo del 1995, in piena era Zeman e con un Casiraghi a dir poco scatenato (poker di reti per lui). 14 sono i giocatori che fin qui hanno fatto almeno un gol in campionato per la Lazio. Non è un primato, ma per poco, perché meglio ha fatto solo l'Inter con 15. Mentre sono da primato i 10 centri siglati da giocatori partiti dalla panchina: un bel contributo davvero quello ricevuto da Baroni da parte dei propri 'ragazzi'. Prima dello svolgimento di questo turno di campionato, la Fiorentina poteva vantare il fatto di aver avuto più calci di rigore a favore: sono 6, a pari merito con l'Inter.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A)

75 incontri disputati

38 vittorie Lazio

23 pareggi

14 vittorie Fiorentina

127 gol fatti Lazio

68 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1931/1932 Serie A Lazio vs Fiorentina 1-0, 24° giornata

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2023/2024 Serie A Lazio vs Fiorentina 1 -0, 10° giornata. Lo scrive Tuttomercatoweb

FLOP VLAHOVIC

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