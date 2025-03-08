La Fiorentina ha vinto 19 volte al Maradona su 74 incontri, l'anno scorso fu un netto successo per 1-3

Si giocherà domani alle 15:00 Napoli-Fiorentina al Maradona di Napoli, partita valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. I precedenti al Maradona sorridono ovviamente al Napoli che s...

Si giocherà domani alle 15:00 Napoli-Fiorentina al Maradona di Napoli, partita valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. I precedenti al Maradona sorridono ovviamente al Napoli che su 74 partite ne ha vinte 34 a fronte 19 successi viola e 21 pareggi. I partenopei in casa hanno segnato 98 reti mentre la Fiorentina ne ha segnati 73, segno comunque di un equilibrio tra le due squadre nella storia di questo incontro.

Negli ultimi anni la Fiorentina è riuscita più volte ad imporsi al Maradona, l'ultima volta fu proprio l'anno scorso quando la Fiorentina sfornò forse la prestazione migliore del campionato andando a vincere per 1-3 grazie alle reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez, 3 calciatori che oggi non vestono più la maglia della Fiorentina