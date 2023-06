La Fiorentina ha una rosa da 240 milioni, Cabral in crescita, Amrabat e Gonzalez i “paperoni”

Stagione finita, tempo di bilanci anche per quanto riguarda i valori dei calciatori e delle rose. Si sa, spesso il reale costo di un cartellino lo stabilisce il mercato, la durata del contratto e tanti altri particolari. Ma alzi la mano chi non ha mai dato una sbirciatina al noto Transfermarkt per il valore di un calciatore. Il portale specializzato ha aggiornato i numeri nelle ultime ore. In Serie A la Fiorentina ha l’ottava rosa per un valore di 240,8 milioni. In calo rispetto ai 266,6 milioni di settembre, ma in linea perfetta con la posizione del campionato.

Primo il Napoli (640 milioni), poi Inter (556), Milan (542), Juventus (424), Atalanta (320), Roma (309,9) e Lazio (262).E pure fra i singoli qualche variazione c’è stata. Cabral quello che è cresciuto di più (da 14 a 20 milioni il suo valore), anche se i ‘paperoni’ della rosa sono Amrabat e Gonzalez, entrambi in crescita e valutati 30 milioni. Segno positivo anche per Dodo e Mandragora. Fra i giocatori che si sono leggermente svalutati si segnalano Milenkovic, Barak e Jovic, tutti calati di 2 milioni. Leggera flessione anche per Biraghi, Brekalo, Kouame, Igor, Sottil e Duncan. Stabili Ikoné, Bonaventura, Castrovilli, Quarta e Terracciano. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LA FIORENTINA HA SCELTO IL FRANCESE