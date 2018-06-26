La Fiorentina ha tempo fino al 31/12 per presentare il progetto stadio. Interesse pubblico confermato

Questo il comunicato del comune di Firenze per quanto concerne la realizzazione del nuovo stadio alla Mercafir: "Confermato l’interesse pubblico all’iniziativa per la realizzazione del nuovo stadio fi...

Questo il comunicato del comune di Firenze per quanto concerne la realizzazione del nuovo stadio alla Mercafir: "Confermato l’interesse pubblico all’iniziativa per la realizzazione del nuovo stadio fino al 31 dicembre 2018. Lo ha deciso oggi la giunta di Palazzo Vecchio ribadendo l’interesse pubblico primario dell’Amministrazione alla riqualificazione della parte settentrionale del territorio comunale, interessato dalla realizzazione di nuove importanti infrastrutture, come il nuovo stadio e il nuovo Centro alimentare polivalente. Sempre nella seduta di oggi, la giunta ha dato il via libera alla variante al Piano urbanistico esecutivo Castello.

Il 28 novembre 2017 Acf Fiorentina ha chiesto, per completare il progetto definitivo del nuovo stadio e del relativo Piano economico finanziario, una proroga di ulteriori sei mesi a partire dalla conclusione della procedura di valutazione dell’impatto ambientale relativa al progetto di ampliamento dell’aeroporto di Firenze e dall’adozione della variante relativa alla nuova collocazione della struttura mercatale. Periodo ritenuto essenziale da Acf Fiorentina per l’elaborazione del progetto del nuovo stadio e del relativo piano economico finanziario. In seguito, il 27 dicembre 2017, Acf Fiorentina ha trasmesso un aggiornamento del progetto, impegnandosi a recepire successivamente le prescrizioni relative al nuovo aeroporto. Il Gruppo interdirezionale di lavoro ha svolto una verifica sugli elaborati presentati da Acf Fiorentina, da cui è emerso che: il progetto è ancora carente di alcuni elaborati, in particolare tra gli elaborati di progetto non figura il Programma economico e finanziario e connessa matrice dei rischi, lo schema di contratto, il piano di gestione dell’opera. Inoltre, l'area interessata dal progetto aggiornato risulta più ampia di quanto compreso all’interno del perimetro dalla scheda relativa al Centro alimentare polivalente, oltre che differente nei contenuti e nei parametri vigenti. Infine, il documento preliminare per la valutazione ambientale strategica necessita di alcune integrazioni per consentire la corretta istruttoria procedimentale.

Nel frattempo, si è conclusa la procedura di Via del progetto di ampliamento dell’aeroporto, con emanazione del relativo decreto. Il Comune di Firenze, pertanto, in attesa del recepimento delle prescrizioni relative al nuovo aeroporto, conferma l’interesse pubblico all’iniziativa fino al 31 dicembre 2018, fatta salva la valutazione finale della proposta definitiva presentata dalla società e la verifica del recepimento integrale delle prescrizioni dell’Amministrazione".