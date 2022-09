La Fiorentina ha tempo fino a mezzanotte per presentare la lista: un calciatore sarà escluso 

Adesso la Fiorentina, al pari degli altri club di Serie A, avrà tempo fino alla mezzanotte di oggi per presentare alla Lega la lista completa della prima squadra (la stessa scadenza è valida anche per la lista Uefa): al momento, complici le norme in vigore, resterebbe escluso un calciatore. Lo scrive il Corriere dello Sport.

