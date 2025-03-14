La Fiorentina ha segnato 84 gol in Europa dal 2022/2023. Nessuno come i viola nei top campionati

Fiorentina regina per gol segnati in Europa dal 2022/2023, meglio anche di Real Madrid, Bayern, Manchester City e Barcellona

Con i 3 gol arrivati contro il Panathinaikos, la Fiorentina ha raggiunto quota 84 gol nelle competizioni europee dalla stagione 2022/2023, qualificazioni escluse. Un dato significativo, se si considera che i viola hanno raggiunto questa cifra disputando 36 partite in Europa, con una media che arriva a 2,33 gol per partita.

Questo numero proietta la Fiorentina in vetta a questa speciale classifica: nessun'altra squadra dei cinque principali campionati europei ha segnato così tanto in Europa dal 2022. La prima inseguitrice dei viola è il Real Madrid, a quota 82; poi seguono il Manchester City (81), il Bayern Monaco (71) e il Barcellona (67). L'unica, grossa differenza è che i gigliati hanno realizzato tutte queste reti solo ed esclusivamente in Conference League. Ciononostante, la statistica dimostra che la Fiorentina in Europa c'è, e segna molto.