"La Fiorentina ha scartato Zaniolo non per motivi tecnici ma perchè..."

Cristiano Masitto, ex allenatore di Zaniolo negli Allievi della Fiorentina, in diretta su RMC Sport ha parlato di lui visto il suo ottimo momento di forma. Questo l'estratto che riguarda la Fiorentina...

Cristiano Masitto, ex allenatore di Zaniolo negli Allievi della Fiorentina, in diretta su RMC Sport ha parlato di lui visto il suo ottimo momento di forma. Questo l'estratto che riguarda la Fiorentina

La Fiorentina non ha puntato su di lui, anche prima della Primavera....

"Errore grave, ogni tanto capita. Il percorso di Zaniolo non è stato facile, al primo impatto non ha un carattere facile, ha sempre la battuta pronta e anche a scuola era molto vivace. Credo che la Fiorentina abbia fatto una valutazione in base caratteriale e non tecnica prima di cederlo".