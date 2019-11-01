La Fiorentina ha regalato 400 biglietti all'Unione Sportiva Affrico per Fiorentina-Parma
Come scrive nelle sue pagine La Nazione, la Fiorentina sta cercando di collaborare con le società del comprensorio fiorentino. È stata realizzata un'iniziativa tra i vertici della società viola con l'...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 12:19
Come scrive nelle sue pagine La Nazione, la Fiorentina sta cercando di collaborare con le società del comprensorio fiorentino. È stata realizzata un'iniziativa tra i vertici della società viola con l'Unione Sportiva Affrico la quale riceverà circa 400 biglietti omaggio per la gara di domenica, Fiorentina-Parma, allo stadio sono invitati i giovani calciatori della Scuola Calcio di Campo di Marte, della Juniores e della prima squadra del settore giovanile, gli allenatori ed i dirigenti.