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La Fiorentina ha presentato ricorso per Bonaventura: tra domani e venerdì la decisione 

Le due giornate di squalifica per Bonaventura sono state ritenute eccessive

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 09:41
La Fiorentina ha presentato ricorso per Bonaventura: tra domani e venerdì la decisione  - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Bonaventura
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Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Fiorentina ha presentato il ricorso per Bonaventura e aspetta la decisone fra domani e venerdì. Il club di Commisso spera di avere una pena dimezzata. Un verdetto che la Fiorentina ha considerato eccessivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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