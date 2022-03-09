La Fiorentina ha presentato ricorso per Bonaventura: tra domani e venerdì la decisione 

Le due giornate di squalifica per Bonaventura sono state ritenute eccessive

La Fiorentina ha presentato il ricorso per Bonaventura e aspetta la decisone fra domani e venerdì. Il club di Commisso spera di avere una pena dimezzata. Un verdetto che la Fiorentina ha considerato eccessivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, NUOVO FRANCHI, SOTTO LA TORRE DI MARATONA CI SARANNO DELLE COPERTURE RIMOVIBILI, DUBBIO SCIOLTO

https://www.labaroviola.com/nuovo-franchi-sotto-la-torre-di-maratona-ci-saranno-delle-coperture-rimovibili-dubbio-sciolto/168347/