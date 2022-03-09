La Fiorentina ha presentato ricorso per Bonaventura: tra domani e venerdì la decisione
Le due giornate di squalifica per Bonaventura sono state ritenute eccessive
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 09:41
La Fiorentina ha presentato il ricorso per Bonaventura e aspetta la decisone fra domani e venerdì. Il club di Commisso spera di avere una pena dimezzata. Un verdetto che la Fiorentina ha considerato eccessivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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