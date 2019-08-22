La Fiorentina ha offerto 32 milioni al Sassuolo per Berardi. Il calciatore vuole i viola

Ieri vi abbiamo raccontato che, malgrado l’arrivo di Franck Ribery, la Fiorentina a sorpresa cercherà un altro esterno offensivo. Possiamo aggiungere qualcosa: il tentativo più concreto è stato fatto...

Ieri vi abbiamo raccontato che, malgrado l’arrivo di Franck Ribery, la Fiorentina a sorpresa cercherà un altro esterno offensivo. Possiamo aggiungere qualcosa: il tentativo più concreto è stato fatto per Domenico Berardi con un’offerta di circa 32 milioni (prestito oneroso e obbligo di riscatto). Quello di Berardi è un profilo che piace moltissimo e anche il diretto interessato, che in passato aveva detto no anche ad alcune soluzioni di spessore (Inter e Juve comprese) sarebbe felice di fare un’esperienza viola.

La palla, però, passa al Sassuolo che ha poco tempo per trovare un sostituto e che sa soprattutto quanto Berardi sia fondamentale nei meccanismi di De Zerbi. Vedremo. La Fiorentina ha sondato Suso, per il Milan imprescindibile, apprezza molto De Paule resta alla finestra per Politano. Quest’ultimo oggi è considerato incedibile dall’Inter, ma i nerazzurri lo considerano una seconda punta (non proprio il suo ruolo) e ci sono ancora oltre dieci giorni di mercato.

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