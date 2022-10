La Fiorentina ha la % di realizzazione più bassa della Serie A (6,5%): segna un gol ogni 116’

Scrive Goalist.it, la Fiorentina allenata da mister Italiano non ha iniziato bene questa stagione in Serie A, sintomo che possiamo osservare proprio grazie alla % di realizzazione (esclusi i tiri bloccati), che per i gigliati è pari al 6,5%. Nessuna squadra, neanche Cremonese e Samp che sono in fondo alla classifica ha fatto peggio della squadra viola. Blucerchiati con il 7,4%, grigiorossi con l’8,2%. Un dato preoccupante quello citato poc’anzi che costringe i viola ad essere fanalino di coda di questa “particolare classifica”, il quale dovrà essere assestato ben presto se la Fiorentina vorrà lottare per conquistare per il secondo anno consecutivo un posto in Europa. I viola segnano un gol ogni 115,7′. 108 i tiri effettuati esclusi quelli ribattuti: 45 nello specchio, 7 i gol (3 di sinistro e 4 di destro).

