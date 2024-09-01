La Fiorentina ha incassato 69 milioni da questo mercato, è la 4° squadra che incassato di più

Secondo il noto portale Transfermarkt la Fiorentina ha incassato 69 milioni da questa sessione estiva di calciomercato dalla cessione di 25 calciatori, è la quarta squadra che incassato di più in ques...

Secondo il noto portale Transfermarkt la Fiorentina ha incassato 69 milioni da questa sessione estiva di calciomercato dalla cessione di 25 calciatori, è la quarta squadra che incassato di più in questo calciomercato. La cessione più remunerativa è stata quella di Nico Gonzalez alla Juventus per una cifra complessiva vicina ai 38 milioni, poi le altre cessioni più importanti sono quelle di Amrabat al Fenerbahce per 198 milioni e di Milenkovic al Nottingham Forrest per 13 milioni. La squadra che ha incassato di più è l'Atalanta con 115 milioni grazie alle cessione di Koopmeiners anche esso alla Juventus. Mentre chi ha incassato di meno è il Como con appena 4 milioni di euro.

CONVOCATI FIORENTINA

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